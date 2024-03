Xabi Alonso | Resto al Bayer Leverkusen | è il posto giusto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024), 29 mar. (Adnkronos) -resterà anche nella prossima stagione l'allenatore del. È stato lo stesso tecnico spagnolo, alla vigilia della gara con l'Hoffenheim, a dare la notizia. "Per tutta la stagione ci sono state speculazioni su di me, fino ad ora abbiamo avuto tante partite per cui sono stato abbastanza impegnato e concentrato sul campo, volevo approfittare della sosta per le nazionali per riflettere e prendere una decisione. La scorsa settimana ho avuto un bell'incontro con la dirigenza dele l'ho informata che ho scelto di continuare a essere l'allenatore di questa squadra.al, questo è ilper me, per crescere ...