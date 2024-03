WTA Miami 2024 | la finale sarà tra Elena Rybakina e Danielle Collins

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 29 marzo 2024) Saranno la kazakae la statunitensele finaliste del torneo WTA 1000 di: in Florida numero 4 del mondo piega in tre set la bielorussa Victoria Azarenka, mentre la padrona di casa regola la russa Ekaterina Alexandrova. Nella prima semila kazakaelimina la bielorussa Victoria Azarenka per 6-4 0-6 7-6 (2) dopo due ore e 36 minuti di gioco. Nel primo set la kazaka è brava a salvare ben 7 break point in tre diversi game, ed è cinica nello strappare la battuta all’avversaria nell’unico gioco in cui la bielorussa le concede palle break, per poi andare a chiudere sul 6-4 dopo 52 minuti. Nella seconda frazione arriva il perentorio 6-0 in 29 minuti di Azarenka con un parziale di 24 punti a 5, dei quali ...