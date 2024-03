Weekend di Pasqua a Roma | 5 eventi da non perdere sabato 30 e domenica 31 marzo

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ildiè alle porte, qualcuno ha già organizzato il fine settimana, qualcun altro non ha ancora deciso cosa fare. Asono tante le iniziative e glia disposizione per i grandi e piccoli. Di seguito tutti i dettagli.di: cosa fare il 30 e il 31Ecco 5 degli appuntamenti da nonil 30 e il 31dia Cinecittà World da30sono in arrivo tante novità nel parco divertimento dove grandi e piccoli potranno divertirsi all’insegna dei giochi, villaggio di gonfiabili e più di 40 attrazioni. Inoltre, per l’occasione è stato organizzato ...