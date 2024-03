Weekend di nuvole e pioggia | si attende una Pasqua bagnata

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 29 marzo 2024) La profonda struttura depressionaria formatasi tra la Gran Bretagna e il Golfo di Biscaglia continuerà a condizionare il tempo su tutto il Mediterraneo per l’intera settimana. Un sistema frontale connesso a questa circolazione determinerà condizioni di maltempo sulla Lombardia anche nella giornata odierna in particolare sui rilievi in mattinata. La struttura ciclonica causerà una continua alternanza di schiarite e piovaschi per il resto della settimana. Le temperature, dopo il calo di questi giorni, tenderanno ad aumentare a partire da venerdì e nei giorni successivi le oscillazioni saranno influenzate prevalentemente dal livello di copertura nuvolosa. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 29 marzo 2024Tempo Previsto: al mattino nuovo veloce peggioramento su tutta la regione con nubi e precipitazioni sparse, ...