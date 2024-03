Wax torna con ‘Primo al mondo’ | «La mia ossessione? Far star bene gli altri»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 29 marzo 2024) Era maggio di un anno fa quando incontravamo per la prima volta wax (all’anagrafe Matteo Lucido, qui l’intervista), fresco reduce dall’esperienza ad Amici. “Non capivo niente”, ci confessa ora sorridendo a proposito dei primi giorni fuori dalla casetta. Oggi, a mesi di distanza, ritroviamo un ragazzo che si è schiarito le idee, sa guardare con lucidità alle cose che lo circondano e continua a essere fin troppo critico con se stesso. Il primo risultato del percorso artistico – e personale – che ha iniziato a percorrere e lo porterà a nuova musica nelle prossime settimane si intitola Primo al mondo, e racconta tanto del Matteo di oggi. Riannodando i fili dall’uscita del tuo primo EP, che mesi sono stati a oggi dal punto di vista creativo e non solo?Sono stati belli, cioè ho preso tanta consapevolezza di me e del lavoro che faccio anche grazie al fatto di aver lavorato con tante ...