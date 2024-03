(Di venerdì 29 marzo 2024) L’ultima, quella che si è verificata nella notte tra il 27 e il 28 marzo scorso nel quartiere Quadraro, non sorprende. La buca larga e profonda dieci metri che ha letteralmente inghiottito due auto non ha colto di sorpresa l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che all’indomani di quanto accaduto interviene tramite la sua dirigente Stefania Nisio. Lanel quartiere Quadraro a(ilcorrieredellacitta.com)spiega cosa sta succedendo ‘Non siamo sopresi di quanto successo – ha dichiarato la dirigente -. Avevamo già mappato tutta la zona per una precedentee abbiamo scoperto che nel sottosuolo cipresenti innumerevoli cunicoli comunicanti con voragini che, da un momento all’altro, potrebbero ...

A Roma , si è aperta una maxi voragine al Quadraro , di 10 metri di larghezza e profondità . L'episodio è accaduto in via Sestio Menas e la spaccatura ha portato con se due auto in sosta , rimosse ... (ilgiornaleditalia)

Una grossa voragine si è aperta nella notte a Roma inghiottendo due auto . È accaduto in in via Sestio Menas al Quadraro . Sul posto la polizia locale dei Gruppi Tuscolano e Prenestino. La voragine è ... (ilfattoquotidiano)

Voragine a Roma, l’Ispra: ‘Niente di nuovo. Sono diverse le zone a rischio crollo’ - L’ultima Voragine, quella che si è verificata nella notte tra il 27 e il 28 marzo scorso nel quartiere Quadraro, non sorprende l’Ispra. La buca larga e profonda dieci metri che ha letteralmente inghio ...ilcorrieredellacitta

Voragine al Quadraro, 58 le persone evacuate: vigilanza anti sciacalli. Acea: "Danni alla fognatura" - I tecnici Acea hanno iniziato a lavorare da ieri per il "ripristino della funzionalità della conduttura, garantendo al contempo la continuità del servizio. Non risultano invece in nessun modo coinvolt ...romatoday

Roma, Voragine al Quadraro. Indagini su una fognatura rotta e danni a un pilastro del palazzo evacuato: «Rumori da 2 giorni» - Oggi nuovo sopralluogo dei vigili del fuoco per decidere se far rientrare i 58 inquilini. I tecnici Acea al lavoro anche di notte per bipassare il danno alle condutture.«Nessun coinvolgimento della re ...roma.corriere