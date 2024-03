Volterra L’olio di Pasqua contro la mafia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Gli olii della Messa Crismale dinella Diocesi diquest’anno sono il frutto dei terreni confiscanti alla ‘ndrangheta e giunti anche dal "Giardino della Memoria" di Capaci, il luogo della strage in cui perse la vita Giovanni Falcone. Il Mercoledì Santo, durante la celebrazione della Messa Crismale, presieduta dal vescovo, monsignor Roberto Campiotti, con tutti i sacerdoti diocesani, sono stati benedetti gli olii (ossiadegli infermi, dei catecumeni e crisma) che poi vengono portati e custoditi nelle rispettive parrocchie del territorio diocesano per amministrare i sacramenti. Anche quest’anno, come di consueto, questa celebrazione ha avuto un ulteriore valore aggiunto. Infatti, il bergamotto con il quale si preparano gli olii benedetti è stato donato dalla diocesi calabrese di Locri-Gerace e giunge dai terreni ...