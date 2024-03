Volley | la volata playoff | PediaTuss in pole position

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Casciavola (Pisa), 29 marzo 2024 - Le festività pasquali e il relativo stop ai campionati danno modo per fare il punto sul campionato di serie C che si appresta allafinale per stabilire la seconda squadra qualificata per ipromozione, la prima è ilPorcari, che con quattro giornate di anticipo ha festeggiato la certezza matematica del primo posto. Per la piazza d’onore la lotta è serratissima con quattro squadre che possono ancora ambire agli spareggi promozione anche se la sconfitta di sabato scorso a Casciavola compromette non poco il cammino delCecina, ma si sa, nella pallavolo e nello sport in generale, mai dare niente per scontato, quindi guai escludere a priori la squadra della Costa degli Etruschi dalla corsa. QuindiCasciavola, ...