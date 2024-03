Volley femminile | Bergamo | “Mai considerato di rinunciare alla Serie A1”

(Di venerdì 29 marzo 2024) “A seguito delle notizie circolate negli ultimi giorni in meritopossibile cessione del titolo sportivo che concede il diritto di partecipareA1 di pvolo per la stagione 2024-2025,comunica che non ha mai preso in considerazione l’ipotesi dial diritto, conquistato sul campo, di prendere parte al prossimo massimo campionato”, recita una nota delemessa oggi dal club lombardo. Il club rossoblù, che milita inA1, si è visto costretto a emettere questa nota a causa delle continue voci sulla cessione del titolo sportivo, prontamente respinte nella seconda parte del comunicato: “, pertanto, respinge con decisione ogni illazione e diffida chiunque dal ...

Sulla piattaforma streaming VBTV , sui canali Sky Sport (e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai Sport (con Rai Play) torna lo spettacolo del Volley con la Serie A1 Femminile 2023 / 2024 con i quarti ... (sportintv.eu)

Volley femminile, Tonno Callipo batte Campo Calabro per 3-0

Hermaea all'ultima curva. Ma Guadalupi avverte: «A Padova non ci faranno regali» - Ultima trasferta della stagione e buona occasione per blindare il quinto posto che vale la salvezza per l’Hermaea Olbia, di scena domani sul campo Nuvolì Altafratte Padova.unionesarda

Un DNA che non mente: la promettente carriera pallavolistica di Giorgia Barbone - Per lei ennesima convocazione in Nazionale: suo padre Giuseppe ha giocato per anni in Serie A, ma anche sua madre è un’ex giocatrice molto apprezzata ...baritoday