Volley B1 donne | ore 16 la semifinale a Campobasso Final four di Coppa Italia | la Clai trova Concorezzo

Nell’ultimo turno la Clai ha vinto in casa con la Libertas Forlì, una vittoria che ha consolidato il primato in B1. "Per me è stata una serata particolare – commenta Benedetta Rizzìo – perché ho ... (sport.quotidiano)

Ottava vittoria consecutiva per la Liverani InVolley Lugo che supera in trasferta 1-3 (25-21, 23-25, 21-25, 22-25) l’Academy Ravenna. In un palazzetto acceso per i cori dei tifosi delle squadre, la ... (sport.quotidiano)