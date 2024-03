Virtus | dettagli | tifosi ed energia Banchi cerca di calare il suo tris

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nella terzultima giornata della fase regolare di Eurolega lava a caccia della vittoria per alimentare la speranza di prendersi almeno il settimo posto, che significherebbe affrontare i play-in da una posizione di vantaggio (giocando sempre in casa). Intanto, viste le sconfitte di Milano e Valencia, laha già la certezza di chiudere, anche perdendo sempre, almeno al decimo posto. E quindi giocare i play-in. Alle 20,30 (diretta Sky) alla Segafredo Arena arriva il Panathinaikos che a sua volta si presenta con il dente avvelenato dovendo difendere il secondo posto, piazzamento che garantisce un cammino in discesa verso la final four di Berlino. Ufficialmente la formazione bianconera recupera sia Daniel Hackett che Isaia Cordinier, anche se i due non sono ancora nel pieno della forma tanto che il francese potrebbe dare forfait anche ...