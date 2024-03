Vigilia di Pasqua di sciopero per la grande distribuzione | lotta per diritti e dignità dei lavoratori

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Bergamo. Sarà unadidiper molti supermercati e ipermercati in tutt’Italia: dopo la rottura delle trattative con Federal tavolo del rinnovo del Contratto nazionale, per sabato 30 marzo è proclamata una mobilitazione per l’intera giornata, decisa unitariamente da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS. Ad essere coinvolto nella protesta è il settore dellacha applica il contratto DMO, cioè dellaModerna Organizzata. A Bergamo, nel giorno dello, le tre sigle sindacali invitano ia partecipare al presidio che si terrà di fonte al punto vendita Esselunga di via Corridoni dalle ore 10 alle 11.30. “Durante l’ultimo confronto no-stop cominciato nel ...