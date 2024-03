VIDEO | Ulteriori immagini dello stage di WM 40 in allestimento

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 29 marzo 2024) Manca ormai poco al grande appuntamento con WM 40. Il 6 e 7 Aprile la WWE sarà di scena a Philadelphia e ad ospitare il mega evento sarà il Lincoln Financial Field, casa della franchigia NFL dei Philadelphia Eagles. Loè già ine sui social stanno circolando variedei lavori in corso. Qui sotto una ulteriore panoramicastadio e dei preparativi in corso. Si lavora per WM 40 THE MANIAIS COMING ALONG#WrestleMania pic.twitter.com/xuyPcZFIVC— PW content ? (@pwsonX) March 29, 2024