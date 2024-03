VIDEO Dimitrov-Alcaraz 2-0 | la sintesi della vittoria del bulgaro a Miami

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nell’ultimo dei quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 diilGrigor, numero 11 del seeding, ha battuto la testa di serie numero 1, lo spagnolo Carlos, con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 34 minuti di gioco. Ilaffronterà, nella prossima notte italiana, il tedesco Alexander Zverev, ed in caso di successo tornerà in top ten a partire da lunedì prossimo. Nella prima semifinale, invece, si affronteranno Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev. Con la sconfitta patita questa notte, inoltre, l’iberico si espone al sorpasso nel ranking ATP da parte di Jannik Sinner, che in caso di successo finale adiventerebbe il numero 2 del mondo. In caso contrario l’azzurro resterebbe in ogni caso al numero 3 ATP. ATP, Grigor ...