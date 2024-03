Vicenza | 44enne fermata alla Base Usa | è una seguace di QAnon scappata di casa

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il sistema di prevenzione anti-terrorismo della Questura diha segnalato unrme alle 12 di ieri, 28 marzo. Un segnale che ha provocato l’intervento degli agenti delle Volanti davantiUsa Ederle. Che si sono trovati al cospetto di una donna agitata, che sventolava alcuni foglietti urlando frasi sconnesse. Si professavadella setta, che tra le altre cose sostiene che il mondo sia dominato da una cabala di satanisti e pedofili combattuto da alcuni guerrieri della luce (primo tra tutti, Donald Trump). La donna accusava le Forze dell’Ordine in generale e i militari americani in particolare di essere responsabili di oscure trame anti-sistema. Voleva parlare, nello specifico, con i responsabili del sistema informatico della Caserma Ederle: responsabili ...

Incidente in auto a Rosà. Schianto con la Mini contro un muretto: auto sfaciata e ragazza ferita. L'autista di 20 anni resta illeso - Foto - ROSA' (Vicenza) - Finisce con l'auto contro un muretto: macchina sfasciata e ragazza ferita. L'incidente è avvenuto nella notte di domenica 17 marzo, intorno alle 3.20, in ...ilgazzettino

Sparatoria tra Sinti a Cittadella, un arresto: «Due famiglie in guerra per le multe non pagate» - In manette un uomo di 44 anni che ha centrato un'auto in fuga. Rissa scoppiata per 1300 euro ...corrieredelveneto.corriere