Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2024 ore 11 | 30

(Di venerdì 29 marzo 2024)DEL 29 MARZOORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA A1 FIRENZETRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONENORD IN DIREZIONE FIRENZE CODE PER TRAFICO INTENSO SULLA A1NAPOLI TRA TRA IL NODO A1 A24 E VALMONTONE IN DIREZIOEN NAPOLI E SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI SEGNALIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FROSINONE E CEPRANO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA NOMENTANA E A24 E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE ...