Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2024 ore 09 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2024)DEL 29 MARZOORE 9.05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SU VIA ANAGNINA CON CODE NEI DUE SENSI IN VIA DELLA MOLA CAVONA SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA APPIA E DIRAMAZIONESUD RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA, SULLA TIBURTINA TRA IL RACCORDO E SETTEVILLE E SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO GRAZIE DELL ASCOLTO DA FEDERICO DI LERNIA E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA Servizio fornito da Astral