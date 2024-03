Via XXIV Maggio | oggi chiusura temporanea al traffico 

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

Via, Benevento: domanitraffico dalle 7 e 30 alle 11 di29 marzo Benevento, 29 marzo 2024- A causa di lavori di ripristino urgenti, si comunica che viasarà temporaneamente chiusa al traffico dalle ore 7,30 alle ore 11,00 di29 marzo. E' prevista la deviazione del traffico su via Perasso con senso unico alternato con movieri.