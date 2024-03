“Via dall’Italia | cosa faccio ora” Eliana Michelazzo ha cambiato vita e lavoro | “Costretta a farlo”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 marzo 2024) Da un bel po’ di tempo non si sapeva più granché su, l’ex Uomini e Donne ed ex manager di Pamela Prati. E ora sappiamo che fine ha fatto. Tutti ricorderete il caso del finto fidanzato della showgirl, Mark Caltagirone, con Pamela che aveva puntato il dito contro di lei perché sarebbe stata ingannata. Dopo le varie denunce, la sentenza è stata favorevole per la, che ora è tornata a parlare.che fine ha fatto? Questa la domanda ricorrente della gente, che ha finalmente ricevuto una risposta grazie alla sua intervista a Casa SDL, presentato da Gabriele Parpiglia e Giovanna Abate. La donna ha innanzitutto rivelato di non essere più in Italia e di avercompletamente. Infatti, oggi fa qual...