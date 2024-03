Via Crucis | le messe di Pasqua e le celebrazioni del lunedì in Albis in onda su Teleclubitalia

Settimana Santa, siamo alla vigilia di due celebrazioni particolari, dopo gli eventi di questi giorni che hanno visto la Via Crucis per la liberazione delle vittime del traffico di esseri umani e... (ilmattino)

9.15 Papa Francesco presiederà nel pomeriggio in Vaticano la celebrazione della Passione del Signore e Stasera la Via Crucis al Colosseo. Ieri nel carcere di Rebibbia la rituale lavanda dei piedi ... (televideo.rai)

Roma , 28 marzo 2024 – Anche quest’anno il Santo Padre presiederà il tradizionale rito della Via Crucis al Colosseo in programma per domani sera 29 marzo Venerdì Santo, al termine del quale impartirà ... (quotidiano)

Matera celebra la Via Crucis del Venerdì Santo - Questa sera a #Matera si rinnova la tradizione della Via Crucis del Venerdì Santo. Un cammino di fede guidato dall'Arcivescovo Caiazzo attraverso le vie della città ...trmtv

Via Crucis lungo la Via Dolorosa a Gerusalemme vecchia - Gerusalemme, 29 mar. (askanews) – Via Crucis dei fedeli di religione cristiana lungo la Via Dolorosa (Sentiero del Dolore) nella Città Vecchia di Gerusalemme. Nonostante la situazione difficile in Med ...askanews

Ponte di Pasqua, scatta il piano sicurezza: lago, centro città, stazione e aeroporto sorvegliati speciali - Ponte di Pasqua e Pasquetta, a Verona scatta il piano sicurezza: lago, centro città, stazione e aeroporto sorvegliati speciali.veronaoggi