(Di venerdì 29 marzo 2024) Pubblicato il 29 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Sono oltre 600 gli uomini delle forze dell'ordine inper i servizi di sicurezza disposti dalla questura di Roma in vista della viacon Papa Francesco che si terrà questa sera a partire dalle 21. Sono appena scattate le operazioni di bonifica eseguite da polizia e carabinieri nell'area dele di via dei Fori Imperiali (GUARDA LA GALLERY). Dopo la chiusura della zona ai pedoni sono iniziate le verifiche di unità cinofile ementre stasera scenderanno inanche tiratori scelti e un elicottero che sorvolerà dall'alto. Al setaccio anche ilchiuso proprio per permettere i servizi. Oltre aidella polizia che hanno fiutato ogni angolo del monumento romano sono state eseguite ...

“Solo il Signore può darci la conferma di quanto valiamo. Ce lo dice ogni giorno dalla croce. È morto per noi, per mostrarci quanto siamo preziosi ai suoi occhi. Non c’è ostacolo o fallimento che ... (secoloditalia)

La Via Crucis 2024 a Roma del Venerdì Santo è dalle 21 di Oggi , dal Colosseo al Tempio di Venere al Palatino. Ecco quali sono le 14 stazioni e il libretto con le preghiere . Per la prima volta le ... (fanpage)

Sarà raccontata da 14 street artist la Via Crucis dei giovani voluta dell’arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia che celebrerà in piazza del Gesù a partire dalle 20,45 il tradizionale rito pasquale ... (ildenaro)

Via Crucis, Colosseo blindato: cani anti esplosivo e artificieri in campo per i controlli - Foto - Oltre 600 uomini delle forze dell'ordine impegnati, stasera anche tiratori scelti Sono oltre 600 gli uomini delle forze dell'ordine in campo per i servizi di sicurezza disposti dalla questura di Roma ...adnkronos

Papa, via Crucis: “unisco la mia croce alla tua” - “Gesù, il tuo silenzio mi scuote: m’insegna che la preghiera non nasce dalle labbra che si muovono, ma da un cuore che sa stare in ascolto: perché pregare è farsi docili alla tua Parola, è adorare la ...toscanaoggi

Venerdì Santo, le processioni in Lombardia: da Gesù col saio rosso a Vertova alle otto croci di Gromo - Interessante è la processione del Venerdì Santo di Vertova, in provincia di Bergamo, dove sfilano soldati romani, giudei e un Cristo scalzo e con indosso un saio rosso. Appuntamento alla 20 nella ...ilgiorno