Via Crucis al Colosseo | il Papa non partecipa

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pubblicato il 29 Marzo, 2024 (Adnkronos) –Francesco nonalla Viaal, a Roma. "Per conservare la salute in vista della Veglia di domani e della Santa Messa della domenica di Pasqua, questa seraFrancesco seguirà la Viaalda Casa Santa Marta", ha fatto sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni poco prima della celebrazione. E' la seconda volta che ilsalta la Viaal. Anche lo scorso anno Bergoglio non andò per via del freddo intenso di quei giorni, reduce dal ricovero al Gemelli per una polmonite. La mancatazione delalla Via2024 alè stata ...

(Adnkronos) – "Per conservare la salute in vista della Veglia di domani e della Santa Messa della domenica di Pasqua, questa sera Papa Francesco seguirà la Via Crucis al Colosseo da Casa Santa ... (webmagazine24)

La Sala Stampa Vaticana ha annunciato che Papa Francesco non parteciperà alla tradizionale Via Crucis al Colosseo. Questa decisione è stata presa per motivi di salute, con l’intento di preservare il ... (tvzap)

Pasqua a Napoli, dopo 160 anni torna nel Venerdì Santo la processione del Gesù morto e dell’Addolorata - Procede lenta la processione del Gesù morto e dell’Addolorata, a Napoli. Prosegue piano per le vie del centro città. Sono passati 160 anni dall’ultima volta che i ...ilmattino

Il Papa non è al Colosseo. Da dove segue la Via Crucis - Via Crucis, il Papa non partecipa alla Via Crucis del Venerdì Santo. Il Pontefice ha seguito il consiglio dei medici e ha deciso di conservare ...iltempo

Papa Francesco non è presente alla Via Crucis. Il vaticano: "Seguirà da Santa Marta" - La Via Crucis al Colosseo sarà caratterizzata da una partecipazione diversificata, con suore di clausura, eremiti, persone accolte in comunità di recupero, famiglie, persone con disabilità, migranti, ...41esimoparallelo