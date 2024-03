Via Crucis 2024 a Roma con Papa Francesco | orari | stazioni e diretta tv

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024), 28 marzo– Anche quest’anno il Santo Padre presiederà il tradizionale rito della Viaal Colosseo in programma per domani sera 29 marzo Venerdì Santo, al termine del quale impartirà la Benedizione Apostolica. La processione partirà alle ore 21:15 come di consueto all’interno del Colosseo e terminerà al Tempio di Venere al Palatino., colpito da un affaticamento durante la Santa Messa della domenica delle Palme, aveva rinunciato a leggere l’omelia, salvo cambiamenti dell’ultimo momento, celebrerà entrambe le cerimonie del Venerdì Santo che precede la Pasqua: la Passione del Signore nel pomeriggio e la sera la Via. Dove vedere in tv la ViaLe origini della ViaMisure di sicurezza e metro B ...