Verso Lazio-Juve | Allegri | Futuro? Il focus è sugli obiettivi da raggiungere

(Di venerdì 29 marzo 2024) Torino, 29 marzo 2024 - Riparte dallo stadio Olimpico di Roma il percorso dellantus in campionato, in quello che sarà un anticipo della sfida di martedì di Coppa Italia, valevole per la semifinale d'andata. L'attenzione dei piemontesi deve tuttavia essere rivolta al match in programma domani (calcio d'avvio alle 18), visto che c'è un posto Champions ancora da blindare, provando magari a riprendersi la seconda posizione. All'orizzonte però c'è una trasferta estremamente complicata, contro una squadra ferita come la, reduce dal fresco cambio di allenatore fra un ex bianconero come Maurizio Sarri e un altro excome Igor Tudor, prima giocatore della Vecchia Signora e poi vice di Andrea Pirlo. A proposito di panchine: quella di Massimilianonon sembra esattamente salda in vista del ...