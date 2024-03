Verso la Prato Half Marathon | il penultimo allenamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024), 29 marzo 2024 – Nonosettimanale in preparazione alla 34esima, la cui partenza è fissata per domenica 14 aprile alle 9:30 da viale Piave. Circa un centinaio di appassionati della corsa hanno preso parte a questi allenamenti di gruppo, partendo dalla pista di atletica del Campo Mauro Ferrari alle 20., ilL'appuntamento conclusivo è programmato per il 4 aprile, con il panino alla porchetta a farla da padrone per celebrare il successo di questa iniziativa. Ma già questa sera, non sono mancate le torte fatte in casa e il vinsanto, per augurare una Buona Pasqua a tutti. La Maratonina diconserva il suo status di ...