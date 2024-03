“Verissimo” | gli ospiti del weekend del 30 – 31 marzo | i finalisti del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 marzo 2024)in compagnia di “”, condotto da Silvia Toffanin, sabato 30 e domenica 31, alle ore 16.30 su Canale 5,, tutti glidel 30 – 31Sabato: a, intervista ritratto per Veronica Gentili, alla guida de “Le Iene” su Italia1. La gioia di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, coppia innamoratissima nata nella casa di “Vip”, e ora in attesa del primo figlio. In studio, la vita e la carriera di una protagonista della musica italiana Rettore e al percorso dei primi eliminati dal serale di “Amici” di Maria De Filippi: il cantante Ayle e il ballerino Kumo. Infine, prima intervista di coppia per Martin Castrogiovanni con la moglie Daniela e per Maria Esposito, giovane attrice che, ...