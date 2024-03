(Di venerdì 29 marzo 2024) VENEZIA - Unito in 6in 10, in alto mare in 8. Così ilnei 24delcon più di 15mila abitanti che l?8 e il 9 giugno dovranno eleggere il...

La legge sul fine vita in Veneto non è passa ta per un solo voto . Per la sua approvazione la proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito, proposta dall'associazione Coscione, serviva il sì ... (ilgiornaleditalia)

Rovigo al voto. Il centrodestra corre con Valeria Cittadin. Giochi ancora aperti nel centrosinistra - ROVIGO - Un centrodestra unito, con figure credibili e di elevata esperienza amministrativa e professionale che porteranno idee nuove, efficaci e concrete per la città. Così si ...ilgazzettino

Veneto, centrodestra al voto in ordine sparso. Già diviso in 10 comuni - VENEZIA - Unito in 6 Comuni, diviso in 10, in alto mare in 8. Così il centrodestra nei 24 Comuni del Veneto con più di 15mila abitanti che l’8 e il 9 giugno dovranno eleggere ...ilgazzettino

Elezioni a Vittorio Veneto, Da Re incorona Gianluca Posocco: «Noi, veri leghisti e antifascisti» - Ma un nuovo laboratorio politico comunque si materializza: nel senso che a Conegliano Chies ha vinto con i voti del Pd e lasciando all’opposizione la Lega Salvini e Fdi, mentre a Vittorio Veneto ...tribunatreviso.gelocal