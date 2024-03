Vela | Andrea Mura sale sul podio della Global Solo Challenge 2023 24

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 29 marzo 2024) Dopo 120 giorni in mareha tagliato il traguardo entrando nel porto di A Coruña e guadagnando il terzo posto in classifica., partito il 18 novembre a bordo del suo Open 50 Vento di Sardegna, imbarcazione che quest’anno compie 24 anni, è arrivato terzo dopo Philippe Delamare, velista francese partito il 30 settembre e arrivato il 24 febbraio a bordo di Mowgli, un Actual 46 del 2012, e Cole Bauer, giovane skipper americana e unica donna iscritta, partita il 29 ottobre e arrivata il 7 marzo a bordo di First Light, un Class40 del 2008. Laè un evento di circumnavigazione del mondo in solitaria e senza scalo, caratterizzato da un format unico. È aperto ad un'ampia gamma di imbarcazioni e risponde al desiderio di ogni velista che voglia compiere ...