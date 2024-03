Vanno picchiati | lo insegno a scuola Raimo choc in tv | cala il gelo in studio | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) "Qui c'è un'antifascista, una collega perché insegna, che a un certo punto è andata in Europa, cioè a casa nostra, a picchiare dei neonazisti. Allora cosa bisogna fare con dei neonazisti? Per me bisogna picchiarli": parole sconvolgenti quelle pronunciate da Christiannellodi David Parenzo a L'Aria che tira su La7. Il riferimento era a Ilaria Salis, la 39enne detenuta da oltre un anno a Budapest con l'accusa di avere partecipato al pestaggio di alcuni estremisti di destra durante una manifestazione in Ungheria. Accusa dalla quale la diretta interessata ha sempre preso le distanze. Le dichiarazioni dello scrittore hanno lasciato di sasso sia il conduttore che Laura Boldrini, anche lei ospite del talk. Quest'ultima, in particolare, ha subito voluto chiarire: "Lei comunque dice che non li ha". "È una provocazione ...