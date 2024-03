Vanina – Un vicequestore a Catania | come rivedere la replica della puntata

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il 27 marzo 2024 è andata in onda la primanuova miniserie targata Mediaset:– Un. Ispirata ai romanzi dell’autrice Cristina Cassar Scalia, è composta da 4 episodidurata di 110 minuti, trasmessi in prima visione tv su Canale 5 fino al 17 aprile. Protagonistifiction diretta da Davide Merengo, sono Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi, rispettivamente Giovanna Guarrasi e Paolo Malfitano. Nei pannigiovane e determinata “”,tutti la chiamano, lasezione Omicidi giunge adopo un brillante trascorso nella squadra antimafia di Palermo. Il trasferimento rappresenterà per lei ...

Se potessi dirti addio fiction, quante puntate sono - Canale 5 è decisa a chiudere la stagione tv all’insegna della fiction: dopo aver fatto debuttare (con buoni risultati) Vanina – Un vicequestore a Catania, da venerdì 29 marzo 2024 è la ...ascoltitv

“Vanina” divide il pubblico ma per tutti Catania è protagonista: le reazioni - "Vanina", la nuova serie TV girata a Catania ha diviso il pubblico ma tutti sono d'accordo sul fatto che la città etnea è protagonista.catania.liveuniversity

Vanina Guarrasi replica prima puntata, quando rivedere l’episodio 1 in tv e in streaming - Vanina Guarrasi un vicequestore a Catania replica prima puntata. Quando rivedere la prima puntata di Vanina un vicequestore a Catania in tv e in streaming ...spettacoloitaliano