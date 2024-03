Valeria | Layla | Dayene Abbracci e lacrime di gioia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ci sono molte ragioni per cui qualcuno potrebbe trovarsi senza una casa: perdita del lavoro, problemi finanziari, difficoltà familiari, malattie mentali, violenza domestica e così via. Ogni storia è unica, ma molte di esse condividono un tema comune di lotta e resilienza. Trovarsi finalmente in grado di avere un posto stabile dove vivere, significa molto più di un tetto sopra la testa; rappresenta la sicurezza, la dignità e la possibilità di costruire una vita migliore. Dietro ogni numero e statistica, c’è un passato complesso. Come quello diSabella, che ieri ha ottenuto uno dei 20 alloggi ristrutturati tra San Giusto e altre zone della città e che l’Ufficio Casa del Comune di Pisa e Apes sta consegnando in questi giorni agli assegnatari che risultano dalla graduatoria del Bando ERP e dalla graduatoria del Bando per la mobilità in alloggi ERP. "Aspettavo da ...