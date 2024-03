Valditara e il post sul tetto massimo di studenti stranieri | Pd | “Scriva in italiano”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Continuano le polemiche sulla decisione dell’Istituto di Pioltello di sospendere le lezioni per la festa della fine del Ramadan. Le parole del Presidente Mattarella non sono state sufficienti a placare gli animi e il leader della Lega Matteo Salvini era tornato alla carica proponendo undiper classe. Oggi a dare sostegno a L'articolo proviene da Il Difforme.

Dispersione al 30,1% e situazione difficile nelle periferie delle grandi città. Governo pensa a un potenziamento della didattica, in particolare dell’italiano. All’estero classi di transizione. (ilsole24ore)

Continuano le polemiche sulla decisione dell’Istituto di Pioltello di sospendere le lezioni per la festa della fine del Ramadan. Le parole del Presidente Mattarella non sono state sufficienti a ... (ildifforme)

Valditara, scoppia il caso: il post “sgrammaticato” sugli alunni italiani in classe - Il ministro Valditara ha commentato la necessità di avere una maggioranza di alunni italiani in classe. Il suo post social ha fatto scalpore.newsmondo

Valditara: «Nelle classi tetto per gli alunni stranieri». Una nuova legge in arrivo dopo il caso Pioltello – Buzznews - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta lavorando ad una legge per fissare un tetto massimo di alunni stranieri nelle classi scolastiche, al fine di favorire l’integrazione e il successo ...buzznews

Il ministro dell’Istruzione ha difeso l’italiano nelle scuole usando un italiano un po’ confuso - Giuseppe Valditara ha ribadito la necessità di imporre un limite alla percentuale di studenti stranieri nelle classi italiane, che però esiste già ...ilpost