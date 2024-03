“Vabbè ma Anita pagata così tanto” Grande Fratello | scoppia la polemica sulla cifra a settimana

(Di venerdì 29 marzo 2024) Una delle concorrenti più discusse, del2023, persino ancora oggi che le luci dello spiato appartamento di Cinecittà sono spente da giorni, continua ad essereOlivieri. Infinite le critiche che ha trovato online al suo ritorno a casa e ora minaccia diffide. Ma quanto ha guadagnato in oltre sei mesi? Aveva paura di trovarsi sommersa dai fan, una volta fuori dagli studi Mediaset, come sperava pure Paolo Masella e tanti altri ex concorrenti del2023.Olivieri si diceva già stressato per tutti gli autografi che avrebbe dovuto firmate. Sarà andatapoi? In, si parla del suo presunto cachet., le voci sul presunto cachet di...

Grande Fratello, Alessio Falsone minaccia: 'Pago la penale e vado via', ma per il momento resta: Grande Fratello: Anita mollata da Edoardo e Alessio si fa avanti "Io sono qua" Cosa ha detto ... Sì vabbè scherzando, ma sono partiti gli applausi. Ma applausi de che Ma poi non solo Marco, anche Mirko.

GF, Beatrice smonta Anita (VIDEO): 'Non se la merita la finale. Per 5 mesi ci ha stracciato le orecchie con...': Beatrice critica Anita, le sue parole ' Anita non se la merita minimamente la finale, mo vabbè ha fatto sto colpo di coda geniale (con Alessio, n.d.r.). Ricordiamoci che per cinque mesi ci ha ...