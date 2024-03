Uova e colombe avariate | i Nas sequestrano 2 tonnellate di dolci

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 29 marzo 2024) AGI - Duedie altri prodottiari sono stati sequestrati dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute nel corso di 840 ispezioni in laboratori di produzione e vendita in vista delle festività pasquali. I Nas hanno accertato irregolarità in 324 aziende, pari al 38% di quelle controllate, e hanno contestato 574 violazioni penali e amministrative per un ammontare di 425 mila euro. Il valore dei prodotti sequestrati ammonta a 267 mila euro. Sei i titolari di negozi deferiti all'Autorità giudiziaria e sequestrate oltre 300. Sono 15 i provvedimenti di chiusura o sospensione delle attività stimate in un valore economico superiore a 5 milioni di euro.I controlli, compiuti d'intesa con il ministero della Salute, hanno consentito di individuare ...