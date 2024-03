(Di venerdì 29 marzo 2024)che viene, uovo di cioccolato che si cerca. Se negli ultimi due anni tra le più gettonate c’erano quelle dei: centinaia le ricerche nel 2022, con numeri addirittura addoppiati nel 2023. Quest'anno le ricerche on line per lebrandizzate Chiara Ferragni sono pari a zero, mentre sono in calo quelle firmate Fedez. D’altronde, dopo il caso Balocco, lecon la carta rosa e l’occhione dell’influencer sono sparite dal mercato. Secondo quanto emerge da un’analisi del portale QualeScegliere.it, a conquistare una importante fetta di mercato lasciata libera dalla coppia sono leispirate alla nota fiction tv 'Mare Fuori', le inossidabili Kinder e la qualità assicurata delle produzioni Ernst Knam, uno dei mastri cioccolatieri più famosi d'Italia. Tra i gusti, più ricercate sono le ...

DURANTE LE FESTE. In occasione del periodo Pasqua le, i carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha intensificato i Controlli sui prodotti tipici. (ecodibergamo)

Al costo di poco meno di 50 euro, l’uovo di Pasqua di re Carlo III non è certo economico. Ma il sovrano d’Inghilterra e il resto della famiglia reale si concedono solo il meglio e per l’occasione ... (iodonna)

Pasqua, i rincari non cambiano le tavole dei toscani - Secondo un sondaggio Ixè, dolce prediletto sulle tavole Pasquali sarà la colomba per il 69 per cento dei toscani seguita dall'uovo di cioccolata per il 63 per cento degli interpellati. Un toscano su ...firenzetoday

Uova di Pasqua 2024, le più desiderate Bianche o al pistacchio. Ecco chi ha preso il posto dei Ferragnez - La scomparsa dal mercato Pasquale delle Uova brandizzate Chiara Ferragni ha fatto impennare le ricerche per quelle legate alla fiction “Mare Fuori” e alla qualità certificata di mastri cioccolatieri c ...ilgiorno

I supereroi in tour negli ospedali di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini per regalare Uova di Pasqua - Una visita prePasquale davvero speciale per i piccoli ospiti dei reparti di Pediatria dell’Ospedale Bufalini di Cesena, dell’Ospedale Morgagni di ...corriereromagna