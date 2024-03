Uomini e Donne | sbotta e lascia lo studio prima della scelta di Brando | la reazione di Maria

Siete pronti a scoprire tutte le novità del trono classico e del trono over? Vediamo insieme Cosa è successo in modo dettagliato nelle nuove registrazioni, grazie alle Anticipazioni dell’esperto di ... (ilcorrieredellacitta)

Tumore al seno: al via indagine Andos-Crea Sanità sulla tossicità finanziaria - Sarà realizzata dall’Andos in collaborazione con Crea Sanità un’indagine sulla tossicità economica che interessa le Donne con cancro al seno. Secondo i dati più recenti, la tossicità ...sanita24.ilsole24ore

Uomini e Donne anticipazioni oggi: turbine di emozione al trono classico - Se non vuoi perderti nemmeno un istante di Uomini e Donne, puoi sintonizzarti su Canale 5 alle 14:45 per seguire la puntata in diretta televisiva. Ma le opzioni non finiscono qui. Grazie all’app ...termometropolitico

U&D, Ida Platano in difficoltà con i corteggiatori, Pugnaloni: 'Non sceglierà nessuno' - Lorenzo Pugnaloni non crede che la tronista avrà il lieto fine e già in una recente registrazione Ida ha pensato di ritirarsi da single ...it.blastingnews