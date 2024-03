Unimore riconosce ‘cultore della materia’ in Chimica Farmaceutica un uomo di 102 anni

(Di venerdì 29 marzo 2024) Modena, 29 marzo 2024 – Riconosciutoinall’età di 102. È la storia del modenese Gianluigi Giovetti, laureato inPura all’Università di Modena nel 1947, e destinatario del riconoscimento nel corso di una cerimonia che si è svolta online, a distanza. Per l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia hanno preso parte all’evento la direttrice del dipartimento di ScienzeVita professoressa Lorena Rebecchi insieme alla professoressa Maria Paola Costi, docente di. “Il Dipartimento di ScienzeVita ha concesso all’unanimità e con grande soddisfazione il titolo di cultoremateria in...

