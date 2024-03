Una pizza per l’autismo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 29 marzo 2024) Un futuro lavorativo per ragazzi e ragazze affetti da disturbo dello spettro autistico In Italia 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico e fino al 90% degli adulti autistici è disoccupato. “” si colloca In contrapposizione a questo trend, un progetto pilota di Inclusione Sociale, per ragazzi e ragazze affetti da autismo, realizzato dalle associazioni di promozione sociale di Marano: “Tutela la Salute” e “Autismo Sociale” con il fondamentale sostegno della Pizzeria Zeroottantuno, del Campione del mondo diioli Valentino Libro. L’ obiettivo è quello di creare un laboratorio di inclusione sociale capace di superare ogni barriera che spesso, queste persone, si trovano a dover fronteggiare. Il progetto, al quale potranno aderire tutti i ragazzi e le ragazze che lo desiderino, si dividerà in una fase di formazione ...