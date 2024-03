“Una follia | cosa mi hanno fatto” Rebecca Staffelli denuncia tutto dopo il Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 marzo 2024) Per lei l’esperienza alè stata grandiosa, maè ora rimasta vittima di un brutto episodio che le ha rovinato l’umore. Aveva giàuna storia Instagram, nella quale aveva spiegato che aveva vissuto una giornata da incubo. Poi ha deciso di parlarne assieme ad alcuni concorrenti dell’edizione appena terminata e il pubblico ha scopertoilha raccontato di essere stata purtroppo protagonista di un episodio negativo, che mai avrebbe voluto vivere. Tutti i dettagli sono stati spiegati dall’esperta social in una diretta social, dove era in compagnia di Federico Massaro, Angelica Baraldi, Rick e il partner Alessandro. Vediamo ...