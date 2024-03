Una casa per Pasqua Consegnate le chiavi ai primi assegnatari di alloggi Erp rigenerati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) di Gabriele Masiero PISA Consegna delleaisettedelle case popolari riqualificate ieri in via Fra’ Mansueto a San Giusto da parte del sindaco Michele Conti e dell’assessore alle politiche abitative, Giovanna Bonanno: ma sono in tutto 20 gliristrutturati anche in altri quartieri cittadini. "Lavoriamo da sempre sulla modalità di intervenire sulla riqualificazione deglipiù vecchi - ha spiegato il primo cittadino - oltre a quelli di nuova costruzione per assegnare case popolari al numero più alto possibile di persone in graduatoria dando un contributo fondamentale: dal 2018 abbiamo investito oltre 5 milioni di euro e nel 2023 abbiamo consegnato una media di due appartamenti a settimana, tranuovi o di risulta, e più di 300 dal 2019 a ...