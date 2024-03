“Un Velázquez in Galleria” | mostra esclusiva a Galleria Borghese

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 29 marzo 2024)presenta laUn Velázquez in, un omaggio al celebre pittore spagnolo tra i più importanti alla corte di Re Filippo IV, ma anche un focus di ricerca in occasione di un prestito d’eccezione dalla National Gallery of Ireland.a Roma presenta, fino al 23 giugno 2024, laUn Velázquez in. Esposizione dal carattere esclusivo in cui l’opera Donna in cucina con Cena di Emmaus, una delle prime opere conosciute di Diego Velázquez e proveniente dalla collezione permanente della National Gallery of Ireland, sarà allestita nella Sala del Sileno che ospita i dipinti di Caravaggio. A tal proposito, infatti, la...