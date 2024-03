Un posto al sole | trama 29 marzo 2024 | un invito inaspettato

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 29 marzo 2024) Rossella Graziani potrebbe finalmente trovare la soluzione ai suoi problemi sentimentali nel corso dell'episodio di Unaldi venerdì 29. La giovane dottoressa, di recente, dopo aver accettato la proposta di matrimonio del fidanzato Riccardo e dopo essere quasi giunta all'altare, ha deciso all'ultimo momento di tirarsi indietro. Rossella, in particolare, è stata assalita dal panico e dai ripensamenti soprattutto a causa dei sentimenti che ha iniziato a provare per Nunzio Cammarota. Quest'ultimo, dopo essere stato per lungo tempo amico della Graziani, si è accorto di esserne innamorato e i due hanno anche vissuto dei momenti di forte vicinanza, arrivando persino a baciarsi. La figlia di Silvia, però, ha ribadito più volte a Nunzio di considerarlo solo un amico e di voler sposare Crovi. Di fronte ...