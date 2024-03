Un Posto al Sole anticipazioni oggi 29 marzo | Rossella decide di fare chiarezza

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 29 marzo 2024) Per tutti gli affezionati spettatori di Unal, è arrivato il momento di immergersi nelle avvincentidella puntata del 292024. Preparatevi a emozionarvi e a vivere grandi colpi di scena mentre seguite le trame che si snodano nella soap opera di Rai3. Isola dei Famosi 2024, svelato il nuovo cast: chi sono i naufraghi della prossima sfida? Unal29: Raffele preoccupato per Diego La tensione è alle stelle per Raffaele, che si trova a fronteggiare la preoccupazione per suo figlio Diego. Mentre quest’ultimo è determinato a proteggere la sua amata Ida, Raffaele è consapevole dei rischi che il ragazzo corre nel mettersi contro Marina e Roberto. Con il cuore in ...