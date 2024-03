Un mondo a parte Albanese e Raffaele protagonisti di un’Italia in via d’estinzione

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 29 marzo 2024)nza sprint per il film Un. La pellicola del regista Riccardo Milani porta in scenain via. Unche sopravvive con sempre maggior difficoltà. Antonioe Virginiasono due insegnanti. Si sono incontrati in un, uno sperduto villaggio di montagna che si spopola sempre di più più. Questoè in grave pericolo. I bambini sono sempre di meno ed arriva l’ordine perentorio di chiudere la scuola locale. Una decisione terrificante per ilche rischia di perdere uno dei suoi elementi di aggregazione ed identità. I due insegnanti ...