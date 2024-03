(Di venerdì 29 marzo 2024) Il Comune di Sondrio dona alla Rsa di Sondrio un modernoper il trasporto degli ospiti. Con una breve cerimonia del "taglio del nastro", tenutasi davanti all’ingresso di Palazzo Pretorio, l’amministrazione comunale ha consegnato il nuovo autoche sarà in uso alla casa di riposo di Sondrio per il trasporto delle personeche frequentano il centro diurno. Un varo "bagnato" in una mattinata di pioggia che nulla ha tolto all’importanza del momento. Sono stati ilMarco Scaramellini e l’assessore ai Servizi sociali Maurizio Piasini a illustrare l’esito di un progetto realizzato per iniziativa di PMG, società benefit, grazie alla generosità di tante aziende del territorio i cui loghi sono stati apposti sull’auto. "Abbiamo aderito con convinzione a ...

Un mezzo per i disabili della Rsa. Il sindaco: un gesto concreto - Il Comune di Sondrio dona alla Rsa un nuovo mezzo per il trasporto degli ospiti disabili, iniziativa che coinvolge aziende locali e promuove l'inclusione sociale.ilgiorno

Dimitri Payet, l'odiato più amato al mondo - Quando qualche mese fa visitai l’Allianz Riviera, lo stadio del Nizza, la guida nell’introdurci alla storia del club disse in un inglese stentato una frase che mi colpì particolarmente: “Noi del Nizza ...rivistacontrasti

Salernitana, Sabatini riflessioni e silenzi: ora valuta se continuare la sua carriera - I silenzi di Walter durano da venti giorni in un periodo non qualsiasi. Ha incassato e lo è pure, mettendoci due zeta in mezzo, per come sta andando a finire. Sabatini è uno che ...ilmattino