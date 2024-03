Un buco nero si sta comportando in un modo mai visto prima

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ha una sorta di singhiozzo galattico. Lo studio, in parte italiano, mette in discussione l’immagine convenzionale dei dischi di accrescimento

immagini rivoluzionarie del buco nero della Via Lattea rivelano nuovi dettagli scientifici Recenti immagini del buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea offrono uno sguardo senza ... (newsnosh)

La collaborazione scientifica Event Horizon Telescope ha rilasciato una nuova immagine in luce polarizzata del buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia, che mostra l'avvitamento del ... (dday)

È stato osservato un campo magnetico distorto attorno al buco nero centrale della Via Lattea - Una nuova immagine ottenuta dalla collaborazione Event Horizon Telescope (EHT) ha scoperto campi magnetici intensi e organizzati a spirale dal bordo del buco nero supermassiccio Sagittarius Nel 2022 a ...informazione

Osservato il primo buco nero col singhiozzo VIDEO - Un buco nero col 'singhiozzo' è stato osservato per la prima volta al centro di una galassia che dista 800 milioni di anni luce da noi: per quattro mesi ha emesso pennacchi di gas ogni 8,5 giorni, pro ...ansa