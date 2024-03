Un altro incidente sul lavoro | operaio schiacciato da una pressa

(Di venerdì 29 marzo 2024) Cerreto Guidi (Firenze), 29 marzo 2024 – Unsul. A 24 ore dalla tragedia di Pontassieve, dove un uomo di 36 anni è morto mentre stava manovrando una gru, unè rimasto ferito in modo grave in una ditta a Cerreto Guidi. In base alle prime informazioni, sembra che l’sia rimastoda una. Sul posto è intervenuta un’ambulanza con medico a bordo della Misericordia di Empoli che ha trasportato il ferito all’ospedale San Giuseppe. È arrivato anche il personale del Servizio prevenzione e igiene sui luoghi didell’Asl Toscana Centro per i dovuti accertamenti e ricostruire la dinamica dell’infortunio.

L'autobus era in viaggio per Monaco, tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz, quando è uscito di strada per ragioni sconosciute e si è capovolto (ilgiornale)

Un pullman Flixbus coinvolto di nuovo in un gravissimo incidente stradale. Il sinistro si è verificato la mattina di mercoledì 27 marzo in Germania , sull’autostrada A9 nei pressi di Lipsia. Da ... (thesocialpost)

Un pullman Flixbus coinvolto di nuovo in un gravissimo incidente stradale. Il sinistro si è verificato la mattina di mercoledì 27 marzo. Da quanto si apprende, il bus si è ribaltato e almeno cinque ... (thesocialpost)

Frontale sulla Ss237 a Saone, muore un 20enne +Rpt - Un operaio del 2004 ha perso la vita in un incidente frontale tra un furgone e un tir lungo ... che avrebbe cercato invano di evitare la collisione. Un altro operaio, un 17enne che si trovava sul ...ansa

Lamezia, ragazzo investito su via Marconi: ferito - Lamezia Terme – incidente su via Marconi questo pomeriggio. Da quello che si apprende un ragazzo sarebbe stato investito da un’auto in transito. A causa dell’impatto è stato necessario l’intervento ...lametino

Fed: Powell, se inflazione non scendera' a target, tassi piu' alti piu' a lungo - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 mar - "La nostra attesa e' che l'inflazione, nonostante qualche incidente di percorso, scenda al nostro obiettivo del 2% ma se questo non dovesse succedere ...borsa.corriere