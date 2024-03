Ultime Notizie Roma del 29-03-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2024)Daily News radio giornale venerdì 29 marzo Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Esterina apertura serie di attacchi aerei israeliani nella notte sulla Siria con decine di vittime segnalate nella zona della città di Aleppo il ministero della difesa siciliana afferma che diversi civili militari sono stati uccisi mentre l’osservatorio Siriano per i diritti umani parla da parte sua di circa 30 morti grade contro divor nelle campagne circostanti Aleppo sono avvenuti in concomitanza con un attacco di droni contro civili che il dicastero ha descritto come condotto da organizzazioni terroristiche secondo quanto riportano diversi media arabi anche sulla striscia di Gaza proseguono le operazioni dell’esercito israeliano e nella notte in un raid aereo ha causato almeno 12 morti tra civili palestinesi secondo i media locali l’emittente araba Al Jazeera ...