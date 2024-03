Ultime Notizie Roma del 29-03-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2024)Daily News radio giornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il ministro degli Esteri Russo serghei la prova ha respinto il piano di pace dell’Ucraina affermando che è inutile chiedere a Mosca di ritirare le sue truppe dalle aree attualmente occupate siamo comunque pronti a discutere ma non sulla base della formula di Pace del presidente Vladimir zelesky ha detto la provola al quotidiano moscovita in Svezia in un’intervista pubblicata quest’oggi era uno degli irriducibili della camorra casalese custode di importanti segreti ma dopo 26 anni di prigione La maggior parte trascorsi regime del carcere duro Francesco Schiavone noto come Sandokan capo indiscusso del clan dei casalesi ha deciso di collaborare con la giustizia lo riporta l’edizione cartacea del quotidiano cronache di Caserta in questi giorni le forze ...