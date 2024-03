Uil e Orsa per lo sciopero Viaggiatori contro il cambio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Da un lato le tensioni interne con i sindacati, dall’altro il malcontento dei comitati dei pendolari per le nuove modalità di calcolo dei rimborsi in caso di linee che non rispettino lo standard minimo di servizio. Non è una congiuntura semplice per Trenord, quella attuale. Partendo dai sindacati, Uiltrasporti,, Faisa-Cisal e SLM Fast hanno annunciato unodel personale di Trenord dalle 3 del mattino del 22 aprile alle 2 del giorno successivo, con rispetto delle consuete fasce di garanzia: dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. Le organizzazioni sindacali avevano annunciato e avviato le procedure di raffreddamento già a novembre 2023. "Ma da allora ad oggi – fa sapere Luca Beccalli, della segreteria regionale dell’– da parte dell’azienda non ci sono state date risposte". Lungo l’elenco delle criticità ...